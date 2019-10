Borussia Mönchengladbach, vittoria per 4-2 sull’Eintracht: è ancora capolista in Bundesliga

Nella nona giornata del campionato tedesco il Borussia Mönchengladbach batte 4 a 2 nel proprio stadio l’Eintracht Francoforte. L’avversaria della Roma in Europa League termina la prima frazione di gioco avanti di due reti a zero siglate da Thuram al 28′ e da Wendt nei minuti di recupero. Partita più divertente nella ripresa dove gli ospiti riaprono il match al 59′ con Da Costa. Il Borussia sembra chiudere la sfida al 75′ con il 3 a 1 di Elvedi, ma dopo 4 minuti Hinteregger, centrale difensivo dell’Eintracht porta il risultato sul 3 a 2. Il gol di Zakaria per il Gladbach conclude la partita. La squadra allenata da Rose si porta a quota 19 punti in classifica al primo posto della Bundesliga.