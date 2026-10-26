Zbigniew Boniek, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio1, ha tracciato un bilancio sul campionato e non solo. L'ex campione di Juve e Roma, ha ovviamente anche parlato del momento giallorosso e di quelle che possono essere le prospettive per il futuro. Ecco le sue parole

Come sta vedendo la Juve?“La Juventus è in una situazione difficile. Ha tanti giocatori grandi e grossi e alcuni piccoli di talento, tutti buoni calciatori ma non vedo campioni. I bianconeri fanno fatica in Europa, ma anche in campionato e nemmeno nella vittoria di ieri a Lecce ha brillato. Non mi sembra al momento una squadra da scudetto”.

E il Napoli?

“Il Napoli ultimamente ha vinto tantissimo e comunque sta sempre tra le prime ma quest’anno è partito in maniera diversa. Comunque la sostanza c’è, ci sono tanti buoni giocatori anche se al momento non sono ancora una buona squadra e devono lavorare su questo”.

Insomma chi è candidata allo scudetto?

“In sostanza, l’Inter resta la squadra più forte con più uomini e potenziale, ma con tutti questi impegni, per i nerazzurri e le altre impegnate nelle coppe, serve gestire il gruppo, al di là della tattica. La Lazio finora è stata straordinaria e mi sembra che i giocatori abbiano piacere a stare con Gattuso. La Roma regge il ritmo e sta giocando davvero bene”.