Mile Svilar non vede l'ora di tornare in campo. E, con tutto il rispetto per Gollini, anche noi. Il portiere sta meglio e avverte ormai solo un fastidio al quinto dito del piede fratturato durante l'ultima sosta. La prima diagnosi parlava di un ritorno in campo a fine novembre, ma i progressi sono evidenti e ora Svilar punta a tornare per le ultime due partite prima del nuovo stop per le nazionali. Quando? Forse già con il Manchester United. L'infortunio all'Uefa con relativo cambio in lista a favore di Vasquez, infatti, è stato comunicato il 2 ottobre scorso mentre la gara con i Red Devils si giocherà il 3 novembre. Decorso un mese le possibilità di un reintegro sono alte. Svilar quindi punta l'Old Trafford o, male che vada, la sfida al Sassuolo che si giocherà all'Olimpico quattro giorni dopo. Tutto dipenderà dalla risonanza alla quale il portiere si sottoporrà nella giornata di giovedì in Belgio, dove sta portando avanti il percorso di recupero, per chiarire le condizioni fisiche. Con Cagliari e Udinese ancora spazio a Gollini che a Napoli ha offerto belle parate a qualche incertezza.