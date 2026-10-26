"Gli hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io”. L’accusa rivolta da Massimiliano Allegri alla Roma nel post-partita di Napoli-Roma ha fatto irritare il club giallorosso. Ma la sparata del tecnico, come riporta il Corriere della Sera, trova anche una secca smentita nei numeri e nella cronologia della passata stagione. L’analisi dei fatti evidenzia come a determinare la mancata qualificazione europea del Milan non siano stati presunti favori arbitrali indirizzati verso la Capitale, bensì il rendimento insufficiente dei rossoneri nella fase cruciale del torneo. A cinque giornate dalla fine del passato campionato, il Milan vantava otto punti di vantaggio sulla Roma. A compromettere il traguardo è stato un crollo verticale nelle ultime dieci gare: sei sconfitte, tre vittorie e un solo pareggio, per una media di un punto a partita (1,0). Nelle ultime quattro sfide casalinghe a San Siro, i rossoneri hanno collezionato un solo punto su dodici disponibili. Per ottenere il quarto posto sarebbe bastato un pareggio all’ultima giornata contro il Cagliari già salvo; la sconfitta interna ha invece determinato il sorpasso finale da parte del Como. Un rendimento negativo che ha spinto la proprietà rossonera a optare per il licenziamento in tronco del tecnico a fine stagione. I dati confermano la debolezza della tesi difensiva avanzata dal tecnico livornese: nelle ultime 18 gare di Serie A guidate tra le due esperienze, la media punti di Allegri si attesta su 1,16 a partita, frutto di appena quattro vittorie e dieci sconfitte totali.