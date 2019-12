Bologna, Sabatini: “Ibrahimovic non giocherà con noi”

Walter Sabatini, durante una visita al Museo del Bologna FC, ha analizzato il mercato di gennaio in entrata della società rossoblù: “Ibrahimovic non verrà a Bologna. Con lui abbiamo vissuto solo una bella suggestione. Ha fatto altre scelte professionali più che legittime dal suo punto di vista. Il Bologna non ha mai avuto un ruolo specifico, siamo stati alla finestra e nulla di più. Tutto è nato per il rapporto personale che lega Ibra a Mihajlovic. Ci tengo a sottolineare che non si è trattato di un fatto di soldi. Se fosse stata una questione economica il nostro proprietario Saputo si sarebbe seduto volentieri al tavolo della trattativa con animo molto competitivo”.