Altro cambio in panchina. Dopo l'esonero di Grosso anche il Bologna è pronto a cambiare allenatore. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il club ha deciso di mandare via Tedesco dopo appena quattro giornate di campionato. I rossoblu hanno collezionato un solo punto frutto del pari contro il Sassuolo, le altre tre sconfitte erano arrivate contro Lazio, Atalanta e Napoli. Al suo posto è pronto Raffaele Palladino che nella scorsa stagione ha allenato l'Atalanta.