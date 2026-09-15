Decisiva la sconfitta contro il Napoli di domenica sera
Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori
Altro cambio in panchina. Dopo l'esonero di Grosso anche il Bologna è pronto a cambiare allenatore. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il club ha deciso di mandare via Tedesco dopo appena quattro giornate di campionato. I rossoblu hanno collezionato un solo punto frutto del pari contro il Sassuolo, le altre tre sconfitte erano arrivate contro Lazio, Atalanta e Napoli. Al suo posto è pronto Raffaele Palladino che nella scorsa stagione ha allenato l'Atalanta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
La Roma vola: Gasp si gode il primato e ora testa all'Inter. Ndicka e Wesley ci saranno
News AS Roma
Argentina, i convocati di Scaloni: ci sono Balerdi, Soulé e Castro. Out Dybala, c'è Messi
News AS Roma
Da Tsimikas e Ziolkowski a Molina e Balerdi: così la Roma ha preso il volo
News AS Roma
Torino-Roma, Dybala cuore d'oro: regala la maglia a un bambino e la reazione è da brividi
Senza categoria
Diritti tv internazionali, oggi la riunione a Milano. Presente Galantic
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti