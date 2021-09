Bologna, Mihajlovic in bilico: spunta l’ipotesi De Rossi

Le prossime partite potrebbero essere determinanti con l’ex capitano romanista che era già stato contattato in estate

Brutta sconfitta quella delle 18:00 del Bologna contro l'Inter. La squadra di Mihajlovic ha perso 6-1 contro i nerazzurri. Per questo il tecnico rossoblù sarebbe in bilico. Come fa sapere Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe l'ipotesi Daniele De Rossi per sostituirlo. Le prossime partite potrebbero essere determinanti con l’ex capitano romanista che era già stato contattato in estate.