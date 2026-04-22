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Bologna, da Bernardeschi a Skorupski: il punto sugli infortunati verso la Roma

Bologna, da Bernardeschi a Skorupski: il punto sugli infortunati verso la Roma - immagine 1
Italiano deve fare i conti con diverse emergenze in vista del match di sabato
Redazione

La Roma, dopo il pareggio contro l’Atalanta, per tenere vive le speranze Champions deve necessariamente vincere la sfida di sabato contro il Bologna. I rossoblù arrivano all’appuntamento dopo l’eliminazione dall’Europa e la sconfitta in campionato contro la Juventus. Italiano, però, deve fare i conti con diverse emergenze. Bernardeschi sta proseguendo le terapie dopo l’infortunio rimediato domenica. Oltre a lui, anche Skorupski, Casale e Dallinga hanno svolto lavoro differenziato. Il portiere polacco è in dubbio per la sfida contro i giallorossi. Anche il difensore ex Lazio potrebbe essere costretto a saltare il match.

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