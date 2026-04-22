Bologna, da Bernardeschi a Skorupski: il punto sugli infortunati verso la Roma

La Roma, dopo il pareggio contro l’Atalanta, per tenere vive le speranze Champions deve necessariamente vincere la sfida di sabato contro il Bologna. I rossoblù arrivano all’appuntamento dopo l’eliminazione dall’Europa e la sconfitta in campionato contro la Juventus. Italiano, però, deve fare i conti con diverse emergenze. Bernardeschi sta proseguendo le terapie dopo l’infortunio rimediato domenica. Oltre a lui, anche Skorupski, Casale e Dallinga hanno svolto lavoro differenziato. Il portiere polacco è in dubbio per la sfida contro i giallorossi. Anche il difensore ex Lazio potrebbe essere costretto a saltare il match.