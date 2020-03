Boca Juniors, De Rossi festeggia il titolo prendendo in giro il River Plate: “Abbiamo battuto le Galline”

Poco importa se Daniele De Rossi, con la maglia del Boca Juniors, sia sceso in campo solo per 7 volte in totale. La condizione fisica l’ha tenuto lontano dal campo da gioco durante i suoi sei mesi con gli Xeneizes ma non gli ha impedito di vincere il titolo di campione d’Argentina. Secondo quanto riportato da Olé, la bandiera della Roma dopo la vittoria del campionato sui rivali del River Plate, avrebbe chiamato l’amico giornalista Roberto Colombo per infierire sugli avversari: “Che bello, alla fine abbiamo battuto le Galline”. E’ stato lo stesso Colombo a rivelarlo al programma argentino ConectadosXBoca, nonostante fosse “una cosa tra di loro”, e, appena si è reso conto dell’inevitabile fuga di notizia, non ha potuto fare più niente.