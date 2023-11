Bobo tv, Gabboman e Fabio i nuovi ospiti di Vieri: chi sono i due youtuber romanisti

Dopo la tanto discussa separazione da Adani, Ventola e Cassano, questa sera parte la nuova Bobo Tv. L'ex attaccante dell'Inter tramite i propri profili social, ha annunciato ufficialmente i primi due ospiti del nuovo format "Bobo Vieri Talk Show" che saranno Gabboman e Fabio. La coppia di youtuber negli anni ha raggiunto uno straordinario successo sulla piattaforma diventando famosa in particolare nell'ambiente giallorosso per le esagerate ed esilaranti reaction durante le partite della Roma di José Mourinho ma non solo. Il canale Youtube principale "Gabboman" conta 530mila iscritti, alimentati anche dai 173mila del secondo canale e i circa 63mila del terzo. I contenuti offerti sono molto vari ma la Roma è ovviamente uno degli argomenti principali seguita poi da quiz, partite alla Playstation, pronostici e contenuti anche extra calcistici (sul terzo canale).