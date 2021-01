Benatia torna in Italia: va al Parma in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza

È il mercato dei cavalli di ritorno. L’ha fatto Strootman, che ha scelto la maglia del Genoa (ed è già sceso in campo stasera contro l’Atalanta) e lo farà nelle prossime ore anche Medhi Benatia. Un altro ex romanista di nuovo in Italia, precisamente al Parma: come riporta Sky Sport è stato trovato l’accordo tra il difensore marocchino e la società emiliana: arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Il centrale classe 1987 ha giocato nella stagione 2013-2014 nella Roma, collezionando 33 presenze e cinque gol in un’annata super che gli è valsa la chiamata del Bayern Monaco. Dopo due anni deludenti in Germania il ritorno in Italia alla Juventus, un trasferimento che non tutti i tifosi giallorossi gli hanno perdonato complice anche un’esultanza particolarmente “vistosa” dopo un gol in Juve-Roma. Dal 2019 all’Al-Duhail, club qatariota con sede a Doha, ha scelto di ripartire di nuovo dall’Italia per rientrare nel calcio che conta.