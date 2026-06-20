La Lega Serie A ha accolto la richiesta della Roma, dando il via all'era Tony D'Amico. Anticipare anche solo di pochi giorni l'inizio dell'avventura avrà i suoi vantaggi, soprattutto considerando la mole di lavoro che il neo-dirigente romanista dovrà affrontare da qui al 30 giugno. Dieci giorni a D'Amico dovranno bastare per: mettere nero su bianco tre rinnovi di contratto, concretizzare cessioni che migliorino il bilancio e regalare il primo acquisto a Gasperini. Vanno chiusi i discorsi con Dybala, Pellegrini e Celik. I contatti nei giorni scorsi hanno portato il club e il turco a un accordo sostanziale; discorso diverso per Dybala e Pellegrini, una distanza economica ancora c'è ma le parti coinvolte sono fiduciose di arrivare alla fumata bianca la prossima settimana. Lo scrive R.S. su Il Corriere della Sera. L'altra missione riguarda le plusvalenze da registrare per chiudere il Settlement Agreement con la Uefa. Soulé o Koné, sempre loro in voga, con Borussia Dortmund e la coppia Arsenal-Chelsea sulle loro tracce. Gli acquisti partiranno da luglio, ma se D'Amico vorrà portare Greenwood a Trigoria dovrà farlo entro il 30 giugno, per le esigenze di cassa del Marsiglia.