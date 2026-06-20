Da un lato la kermesse americana, dall'altro il futuro. In mezzo la Roma. Koné prende tempo. Suo malgrado, non può essere così. Perché la Roma ha fretta, il 30 giugno si avvicina e il francese ad oggi è l'unico calciatore tra i papabili alla cessione (gli altri sono Ndicka, Pisilli, Svilar e Soulé) ad avere un'offerta. È quella dell'Atletico Madrid, pronto ad accontentare il club giallorosso con 45 milioni. Può ballare qualche bonus, magari per avvicinarsi a 50, ma non la struttura dell'operazione che a livello di plusvalenze genererebbe un +33 milioni. Manu lo sa ma continua a prendere tempo. Il motivo è semplice: Arsenal e Chelsea avevano bussato alla porta del suo procuratore, ma i sondaggi non hanno avuto seguito. Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. A Trigoria sono stati chiari: il club non ha preferenze, se arriva una proposta analoga a quella dell'Atletico può andare dove vuole. Ma deve arrivare entro il 30 giugno, non verranno accettati temporeggiamenti. Tradotto: se Koné non parte entro il 30 giugno, resta e allo stesso stipendio di oggi (2,6). In caso di cessione di Bastoni l'Inter avrebbe i 30 per Ndicka. Per Soulé il Dortmund si è mosso, ma Matias a bilancio pesa ancora per una 20ina di milioni: i tedeschi dovrebbero avanzare una proposta da 40 che oggi nessuno ha visto. I Friedkin hanno intenzione di chiudere o quantomeno alleggerire il Settlement Agreement per presentarsi a dicembre dall'Uefa con un disavanzo minimo che permetterebbe di cavarsela con una multa e con una restrizione della rosa.