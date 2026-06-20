Dopo il via libera a nuovo direttore sportivo Tony D'Amico per operare alla luce del sole come nuovo manager della Roma, i rinnovi, a Trigoria, sono il primo dossier del calciomercato. Il più avanzato riguarda Zeki Celik: il turco è vicinissimo alla firma di un nuovo contratto e l'intesa è ormai definita: 2,8 milioni più bonus, con una cifra complessiva che può avvicinarsi ai 3,4 milioni. È il segnale più chiaro della volontà di Gasperini di tenersi stretti alcuni degli uomini considerati funzionali al suo calcio. Più lentamente si muovono le trattative per Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. La Joya resta la priorità tecnica di Gasperini, che si è esposto personalmente per la sua permanenza. La Roma ha messo sul tavolo una proposta al ribasso rispetto all'attuale stipendio, con una base intorno ai 2-2,5 milioni netti più corposi bonus legati a presenze e rendimento. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. L'argentino vuole partire da una base di 3 milioni di euro a salire e la distanza non è stata ancora colmata. La società vede in Dybala anche un volto centrale per il centenario, tema entrato stabilmente nella trattativa. Per Pellegrini la strada appare più lineare, ma meno rapida: il triennale sembra essere la durata giusta per il rinnovo del 7 ma le cifre reali ancora non sono state messe sul tavolo, nonostante un primo contatto. La volontà sembra essere quella di non scendere sotto la soglia dei 3 milioni.