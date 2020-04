Belgio, il campionato non riprenderà. Classifica congelata e Club Brugge al primo posto

Mentre le altre federazioni si interrogano sul futuro dei rispettivi campionati, il Belgio ha deciso. Con una nota ufficiale sul proprio sito di riferimento, il Consiglio d’amministrazione della Jupiler Pro League ha preso la decisione di sospendere il campionato di calcio e di non riprendere la stagione 2019-20, anche considerando l’impossibilità di giocare dopo il termine del 30 giugno. Allo stesso il Consiglio dei club ha accettato la classifica attuale come quella finale con il Club Brugge quindi al primo posto, lasciando aperte soltanto le discussioni per la disputa della finale della Croky Cup e la partita di ritorno della finale della Proximus League. Questi argomenti verranno trattati nell’Assemblea Generale del prossimo 15 aprile.