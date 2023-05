Bayer, Alonso: “Finale sarebbe fantastica. A Roma faremo il meglio possibile”

A margine della sconfitta subita contro il Colonia, il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso, prossimo avversario europeo della Roma, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "La gara con il Colonia è stata molto intensa, volevamo vincere a tutti i costi. Nei momenti decisivi non abbiamo difeso bene la nostra area di rigore. Non abbiamo giocato male, il pareggio sarebbe stato meritato. Non abbiamo avuto abbastanza occasioni da gol e non abbiamo controllato abbastanza la partita. La sfida è stata molto frenetica. Questo è un aspetto che dobbiamo imparare e migliorare. Comunque, un pareggio sarebbe stato più giusto dal mio punto di vista. Ora dobbiamo prepararci in vista del match con la Roma. Speriamo di fare meglio di oggi (ieri ndr). Una finale europea sarebbe un traguardo meraviglioso per il club. Vogliamo fare il meglio possibile a Roma".