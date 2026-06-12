Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Tele Radio Stereo - 92.7): "Se vanno in porto determinate situazioni entro il 30 giugno mi aspetto un'estate di tanto sole. La mia sensazione è che alla fine potrebbero cedere Koné. La cessione di Soulé sarebbe di minima importanza, mentre Koné sarebbe un giocatore più 'pesante'. La mia fiducia è che, nell'eventualità, ne possa arrivare uno di egual valore se non più forte. Stanno lavorando su diversi profili e ne hanno 2-3 già abboccati. Il settlement agreement ha ritardato tanto la crescita della Roma, ma secondo me la Roma è stata indebolita sul mercato. Se dovessero offrire tanti soldi potrebbero cedere sia Koné sia Soulé. Venturino ha un problema al tendine rotuleo, non credo che la Roma possa tenere un giocatore in questa situazione".

Antonio Felici (Tele Radio Stereo - 92.7): "Al momento per me l'elemento di garanzia è Gasperini, lo vedo sul pezzo. L'intervento del tecnico quando si tratta di indicare giocatori utili alla causa mi sembra determinante. Le idee mi sembrano piuttosto chiare. Gasp vuole mantenere una certa ossatura e fare acquisti mirati per alzare il livello della squadra. Il metodo di lavoro mi piace. Greenwood? Mi accontenterei se avesse lo stesso impatto di Malen".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92.7): "Gasp vuole un altro terzino che faccia coppia con Wesley sulla sinistra. Se poi Angelino vuole restare, può diventare un’alternativa. La stagione è lunga e parliamo di un calciatore che ha fatto una carriera normalissima, se rimane come alternativa secondo me ci sta. Se uno punta su Celik, con tutti i suoi limiti, ti fa capire le credenziali che Gasp chiede per un giocatore di quel ruolo. Alajbegovic? Prendere sia lui che Greenwood significherebbe spendere quasi 80 milioni. Gasp vuole giocatori pronti, il bosniaco è un talento ma è molto spinto mediaticamente, non so perché. Massara lo ha trattato, ma Gasp non vuole un Vaz bis. Il timore di Gasp è che Alajbegovic, messo nella Roma, abbia lo stesso tipo di rendimento di Vaz. Se devi spendere 30 milioni, penso che Gasperini preferirebbe spenderli per Summerville".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi stupisce che Greenwood non abbia tante pretendenti. I timori che ho è che il Marsiglia incasserà solo il 60% e la Roma vuole dargli quei soldi in quattro anni. Non so, mi sembra un’operazione un pochino farraginosa".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il Marsiglia proverà a fare un mercato che non c’è per Greenwood. Se poi arriva qualche paperone dell’Asia, allora devi farti trovare pronto. Il Marsiglia deve dare il 40% della cessione allo United e cercherà di alzare il prezzo. La Roma deve provare a fare uno sforzo per accontentare l’allenatore. Malen? Da quando è andato in nazionale ha ricevuto delle critiche eccessive. Torni presto alla Roma, che è il suo habitat naturale".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Greenwood? Io non so se il problema sia solo l’ok del giocatore, forse la Roma vuole abbassare la clausola rescissoria che è di 60 milioni. Come qualità, il giocatore è adatto per Gasperini. Però se spendi 50 milioni, non so qual è il budget…non penso che possa spendere 30-40 milioni per 3-4 giocatori. Se spendi 50 per uno, poi dovrai avere un bilanciamento economico, dovrai accontentarti, non è che puoi spendere 150 milioni per tre giocatori".