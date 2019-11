Barella, infortunio alla rotula: salterà Inter-Roma

Nonostante la vittoria di ieri sera per 3-0 contro il Torino di Walter Mazzarri, l’Inter non può fare a meno di preoccuparsi per le condizioni del suo centrocampista Nicolò Barella. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Come riporta il sito ufficiale della società nerazzurra, Barella dovrà essere sottoposto ad un intervento di asportazione del frammento in artroscopia. Il numero 23 dei nerazzurri non sarà dunque disponibile per la partita di campionato del 6 dicembre contro la Roma.