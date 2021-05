Bailly: “Sono stato bene con Mourinho, spero di ritrovarlo”

"Gli ho mandato un messaggio quando è stato esonerato dal Tottenham e dopo la sua firma con la Roma ci ho parlato al telefono. Abbiamo riso molto"

Eric Bailly ricorda con affetto Josè Mourinho. Intervistato dal 'Times' il difensore del Manchester United ha parlato del bel rapporto che lo lega allo Special One, tecnico che avallò il suo acquisto dal Villarreal nel 2018 per circa 35 mln di euro. Queste le sue parole: "Gli ho mandato un messaggio quando è stato esonerato dal Tottenham e dopo la sua firma con la Roma ci ho parlato al telefono. Abbiamo riso molto, è un allenatore con cui mi sono sempre trovato bene. Spero che faccia bene in Italia e di poterlo incontrare di nuovo in futuro". Bailly ha poi chiosato così sul proprio futuro: "Ho parlato con Solskjaer e mi ha detto che vuole che io resti. E' stata questa la cosa più importante, ancor più del rinnovo di contratto. Ho firmato un nuovo accordo, è vero, ma se non sarò titolare cercherò un'altra soluzione".