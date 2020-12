Atalanta-Roma, i nerazzurri indosseranno una maglia speciale – FOTO

Per l’undicesima volta, l’Atalanta celebrerà l’ultima partita casalinga dell’anno solare con una maglia speciale. La squadra bergamasca, in occasione del “Christmas Match” contro la Roma, in programma domani alle ore 18, indosserà infatti una divisa grigia, con gli sponsor in blu. Il blu sarà anche il colore dell’albero di Natale disegnato attorno allo stemma raffigurante la Dea, oltre che quello delle scritte “Christmas Match – Atalanta vs Roma – 20 dicembre 2020”, presenti sulla manica sinistra, e “XMAS Match 2020”, sul retro del colletto. Le maglie – ha annunciato la società orobica – verranno messe in palio in un’asta benefica organizzata in collaborazione con “Bergamo TV”.