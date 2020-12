Atalanta, Gosens non convocato: è positivo al coronavirus

Robin Gosens positivo al coronavirus. Il terzino dell’Atalanta, fuori dalla lista dei convocati per la partita contro l’Udinese, dopo il test effettuato nella giornata di venerdì, è stato isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Lo annuncia sul suo sito il club bergamasco, che aggiunge: “Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.