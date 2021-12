Atalanta, Gasperini: “Europa League? In questo momento penso solo alla Roma”

Dopo la gara di domani con lo Spezia la Roma sfiderà l'Atalanta al Gewiss Stadium. Gara valevole per la 18esima giornata di Serie A

L'Atalanta si candida seriamente alla vittoria dello scudetto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League ha reagito vincendo a Verona 2 a 1. Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN nel post partita ha parlato degli obiettivi della dea: "Adesso non ci stiamo pensando, dobbiamo concentrarci sul campionato da qui alla sosta. Affronteremo un traguardo alla volta, cercando di superare tutti gli ostacoli che troveremo sulla nostra strada. In questo momento penso solo alla Roma e al Genoa". I giallorossi andranno a Bergamo sabato 18, calcio d'inizio alle ore 15. Sfida decisiva per la rincorsa al quarto posto che ad oggi è lontano 9 punti.