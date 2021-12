Atalanta, errore sulla maglia anti-Roma: il profilo disegnato è di Torino

I tifosi atalantini si sono accorti che nelle foto messe sui social dalla società, il profilo disegnato sulla maglia di quest'anno non è quelllo della Città Alta

Errore di stampa sulle maglie dell'Atalanta per la partita di sabato contro la Roma. Come ogni anno, il 'Christmas match' viene giocato dalla Dea con delle maglie speciali fatte appositamente per il periodo natalizio. I tifosi atalantini si sono però accorti che nelle foto messe sui social dalla società, il profilo disegnato sulla maglia di quest'anno non è quelllo della Città Alta, ma quello di Torino.