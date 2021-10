La Dea si trova ora a 15 punti in classifica

Beffa sul finale per l'Atalanta, che pareggia 1-1 contro l'Udinese nel lunch match della domenica. I bergamaschi vanno in vantaggio al 56' con Malinovskyi mentre a pochi secondi dal fischio finale arriva la rete di Beto, al 94'. La Dea si trova ora a 15 punti in classifica.