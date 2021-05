Astori, inaugurato in mattinata murale in suo onore a Firenze – FOTO

A commissionare il murale la fondazione Cure2Children Onlus, co-promossa dal Comune di Firenze: l'ha realizzata l'artista Giulio Rosk

Un murale per Davide Astori . E' stata inaugurata questa mattina l'opera raffigurante l'ex capitano della Fiorentina, scomparso il 4 marzo del 2018. Il dipinto è stato realizzato sulla parete di 240 mq di un fabbricato a Firenze, nel quartiere dell'Isolotto, dall'artista Giulio Rosk, che lo ha realizzato "affinché il suo ricordo non rimanga in un campo da calcio ma tra le persone". A commissionare il murale la fondazione Cure2Children Onlus, co-promossa dal Comune di Firenze e in partnership con Esselunga. Questa mattina alla presenza del Sindaco Dario Nardella , dell'Assessore allo Sport, politiche giovanili e lotta alla solitudine Cosimo Guccione, del Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, della Presidente della Fondazione Cure2Children Onlus Cristina Cianchi e della famiglia di Davide Astori. Alla cerimonia ha preso parte anche una delegazione di , tifosi viola, oltre a diversi calciatori dell'attualità e del passato viola.

L'opera ritrae un sorridente Astori con la maglia n.13, la fascia del "DA13", raffigurante i colori dei quattro quartieri del Calcio Storico fiorentino. Particolarmente significativo il messaggio allegato, pensiero dello stesso ex capitano: "Ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita". Un grande tatuaggio per la città di Firenze per evidenziare l'impegno umanitario del calciatore e della compagna Francesca. Astori in passato ha vestito per un anno anche la maglia della Roma, nel 2014/15.