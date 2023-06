Aston Villa, Monchi: “Io qui per rispetto del Siviglia, non per denaro”

"Voglio precisare che non me ne volevo andare dal Siviglia. Me ne vado per rispetto del Siviglia, non per denaro. - dice Monchi, ex Roma e Siviglia ora Ds del'Aston Villa - La decisione di salutarci è stata mia, nessuno mi ha detto di andarmene. La mia prima idea era tornare a casa, nella mia San Fernando, e vivere senza pressioni. Tornare a casa o andare da un'altra parte non cambiava però le condizioni del mio addio. L'Aston Villa ha un progetto in crescita, che può essere importante per togliere un posto alle squadre che guidano la Premier, e soprattutto ha Unai Emery. Mi ha convinto lui a venire qui".