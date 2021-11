Armenia-Germania, Mkhitaryan parte titolare

Il giocatore giallorosso era già sceso in campo dal 1' contro la Macedonia del Nord

Dopo la partita persa contro la Macedoniadel Nord per 5-0, l'Armenia di Henrikh Mkhitaryan se la dovrà vedere contro la Germania per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il capitano della squadra, il giocatore della Roma, come al solito parte titolare nella sfida.