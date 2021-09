Argentina, l’ex Roma Gago lascia la panchina dell’Aldosivi dopo 6 sconfitte

Il centrocampista argentino esonerato dopo il 3-1 subito contro il Gimnasia

Fernando Gago, centrocampista della Roma nella stagione 2011-2012 alla guida di Luis Enrique, ha lasciato la panchina dell'Aldosivi dopo 6 sconfitte di fila. Decisivo il 3-1 subito contro il Gimnasia che condanna i gialloverdi al quartultimo posto in classifica con 13 punti. Il club ha comunicato la decisione sui propri canali social ringraziando il tecnico e augurandogli il meglio per il futuro. L'argentino ha già salutato i calciatori nel centro sportivo del club. L'ex centrocampista dell'Albiceleste e di Real Madrid, Roma e Valencia tra le altre aveva dato l'addio al calcio giocato nel novembre 2020 mentre militava nel Velez Sarsfield per dedicarsi all'attività di tecnico iniziata proprio all'Aldosivi due mesi più tardi.