Dalle parole bisogna passare ai fatti. D'Amico, nell'intervista rilasciata prima della sfida contro il Sassuolo, ha ammesso di voler regalare a Gasperini un esterno offensivo nel mercato di gennaio e si è già messo al lavoro per individuare il profilo giusto. Oltre ai nomi già noti di Bynoe-Gittens ed Endrick, il direttore sportivo giallorosso guarda con interesse anche al Belgio. Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbalnieuws, la Roma è tra i club maggiormente interessati a Carlos Forbs. L'esterno portoghese è pronto per il salto di qualità e il suo addio al Club Brugge in estate è praticamente certo. Più complicata invece, una partenza già a gennaio, ma D'Amico potrebbe comunque provare ad avviare una trattativa per anticipare la concorrenza. Sulle tracce del classe 2004 ci sono anche Manchester United, Arsenal, Tottenham e Fiorentina. In questa stagione ha già collezionato 5 gol e 8 assist in 14 presenze tra campionato e Champions League.