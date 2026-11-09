Il direttore sportivo giallorosso vuole accontentare Gasperini e il portoghese è un profilo che piace molto. Complicato però strapparlo al Brugge a gennaio

Redazione
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D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

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Dalle parole bisogna passare ai fatti. D'Amico, nell'intervista rilasciata prima della sfida contro il Sassuolo, ha ammesso di voler regalare a Gasperini un esterno offensivo nel mercato di gennaio e si è già messo al lavoro per individuare il profilo giusto. Oltre ai nomi già noti di Bynoe-Gittens ed Endrick, il direttore sportivo giallorosso guarda con interesse anche al Belgio. Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbalnieuws, la Roma è tra i club maggiormente interessati a Carlos Forbs. L'esterno portoghese è pronto per il salto di qualità e il suo addio al Club Brugge in estate è praticamente certo. Più complicata invece, una partenza già a gennaio, ma D'Amico potrebbe comunque provare ad avviare una trattativa per anticipare la concorrenza. Sulle tracce del classe 2004 ci sono anche Manchester United, Arsenal, Tottenham e Fiorentina. In questa stagione ha già collezionato 5 gol e 8 assist in 14 presenze tra campionato e Champions League.

Forbs FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

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