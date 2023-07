Andreazzoli ai ferri corti con la Ternana: può sostituirlo De Rossi

Daniele De Rossi potrebbe tornare presto in panchina. Dopo le voci sulla panchina dell'Under 21, l'indiscrezione stavolta parla di una nuova possibile avventura in serie B dopo quella sfortunata alla Spal. Come riporta 'Sportitalia', infatti, Aurelio Andreazzoli sarebbe ai ferri corti con la nuova proprietà della Ternana e quindi non si escludono ribaltoni a breve. Per questo ora è spuntata l'ombra di De Rossi come possibile soluzione al posto del suo ex allenatore ai tempi della Roma.