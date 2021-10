Ancora polemica su Cassano, spunta uno striscione: “Hai rotto il…” – FOTO

L'ex fantasista non smette di far parlare di sé

Non accenna a placarsi la polemica riguardante Antonio Cassano. Le sue parole su Totti hanno fatto insorgere il popolo giallorosso e gli sono valse addirittura il suo diciassettesimo tapiro d'oro in carriera. L'ex fantasista non va decisamente a genio nemmeno ai tifosi interisti che nel pomeriggio hanno affisso uno striscione nei pressi di San Siro con su scritto: "Cassano hai rotto il c****". Messaggio inequivocabile da parte dei suoi ex tifosi, evidentemente stanchi delle sue esternazioni.