Alisson eroe: segna di testa al 95′ e il Liverpool spera ancora nella Champions

Il portiere brasiliano si veste da goleador e segna il gol vittoria in casa del West Bromwich con una torsione da attaccante di razza: Champions a un punto

Alisson potrebbe avere riscattato una stagione intera con il Liverpool. Dopo un'annata particolare, con diversi errori tra i pali e la tragica scomparsa del padre, il portiere brasiliano si veste da goleador di razza e al 95' segna di testa consegnando tre punti vitali ai Reds. In casa del West Bromwich, sul risultato di 1-1, nel recupero Alisson sale in area di rigore sul corner a favore: poi il cross e la torsione da attaccante puro dell'ex Roma, che di testa insacca il gol del definitivo 2-1. Sotto la pioggia scatta l'esultanza sfrenata per i giocatori di Klopp, che grazie alla rete del brasiliano sono a un solo punto di distanza dal Chelsea (64) quarto in classifica e ultimo qualificato in Champions League. Il Liverpool può ancora sperare di completare una clamorosa rimonta con due partite ancora a disposizione. E i Blues dovranno affrontare il Leicester alla prossima - in uno scontro diretto decisivo dal momento che le Foxes sono terze a quota 66 - prima dell'ultima con l'Aston Villa. I Reds, invece, sono a 63 e dovranno vedersela con Burnley e Crystal Palace. Poteva finire oggi la rincorsa di Klopp, ma Alisson tiene tutto ancora in gioco.