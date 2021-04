Ajax-Roma, Peres e Rensch ammoniti: erano diffidati, salteranno il ritorno

Fonseca e Ten Hag perdono Bruno Peres e Devyne Rensch per la partita di ritorno. Il terzino olandese è stato ammonito al 71′ ad Amsterdam nel secondo tempo di Ajax-Roma. Era diffidato, non ci sarà allo stadio Olimpico giovedì prossimo. L’arbitro Karasev ha estratto il giallo dopo un fallo tattico su Edin Dzeko, che aveva recuperato un pallone sulla trequarti ed era lanciato verso la porta olandese. Stesso destino anche per il brasiliano, ammonito qualche minuto più tardi. Fonseca però su quella fascia riavrà Karsdorp, nella speranza che l’infortunio di Spinazzola non sia grave.