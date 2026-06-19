Ancora Roma e Inter. Questa volta non per Svilar, né per Mancini, né per Ndicka e neanche per Koné o per Soulé. Questa volta è Niccolò Pisilli il calciatore giallorosso finito nel mirino del club neroazzurro. Il centrocampista classe 2004 è il sesto giocatore della Roma ad essere accostato all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, Pisilli sarebbe un prezioso jolly apprezzato da Chivu nel caso in cui i problemi per portare Jones dal Liverpool a Milano dovrebbero persistere. Il centrocampista inglese andrebbe a riempire la casella lasciata libera da un'ormai certa sessione di Frattesi, ma il numero 61 giallorosso rappresenterebbe l'alternativa più che gradita per la sponda neroazzurra di Milano. Difficile comunque, se non impossibile, che la Roma possa decidere di cederlo dopo una seconda parte di stagione giocata a buoni livelli da protagonista e una confessione di amore più volte ribadita.