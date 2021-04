Ajax-Roma, Spinazzola si ferma per un infortunio al flessore. Al suo posto Calafiori

È durata poco più di 20′ la partita di Leonardo Spinazzola. Il terzino si è infortunato nel primo tempo di Ajax-Roma subito dopo una discesa sulla fascia sinistra e si è toccato il flessore della coscia sinistra. Immediato l’intervento dello staff medico che ha provato a rimetterlo in sesto e il numero 37 in effetti ha anche provato a rientrare. Dopo un altro minuto, però, si è accasciato a terra visibilmente dolorante e ha chiesto il cambio, anche per scongiurare problemi più gravi. Al suo posto è entrato Riccardo Calafiori. Un problema niente male per Fonseca, visto che Spinazzola era stato il migliore in campo nella Roma: da due cross dalla sinistra erano nati i pericoli più grandi per la difesa dell’Ajax.