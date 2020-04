AIC, Tommasi a rischio: per la presidenza salgono le quotazioni di Tardelli

In queste ultime settimane il calcio italiano ha vissuto di molti contrasti, specie sul tema della ripresa del campionato e del taglio degli ingaggi. Spesso in contrasto sono andati i vertici federali e quelli dell’Associazione Italiana Calciatori, che vede a campo Damiano Tommasi. Come riporta ‘Alfredo Pedullà’, nell’ultimo periodo la presidenza dell’ex centrocampista della Roma ha lasciato qualche perplessità. La sua gestione avrebbe creato alcuni malcontenti, sia dal punto di vista mediatico che per la questione ingaggi. Vista la scadenza del mandato in arrivo, per l’AIC si sta pensando a un cambio della guardia: il nome che sta riscuotendo consensi è quello di Marco Tardelli. Da lui, come scrive il portale, ci si aspetterebbe una maggior forza decisionale.