Aic, Calcagno: “Siamo pronti a ragionare sull’ipotesi playoff di Serie A”

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori e consigliere della Figc, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni della Rai affrontando il tema del protocollo CTS, ragionando su come potrebbe proseguire la Serie A in caso di uno scenario peggiore dettato dal Covid-19. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Play-off? Sono ragionamenti che dobbiamo essere pronti a fare, ma sono positivo perché avverto nel nostro mondo un’unità di intenti che prima della pandemia non c’era. Abbiamo grande responsabilità e dobbiamo esercitarla con equilibrio e buon senso. Riguardo ai play-off non abbiamo ancora ragionato in modo puntuale perché ci auguriamo che il protocollo possa reggere, ma sappiamo benissimo che il calendario di quest’anno è complicato perché risente del ritardo della scorsa stagione e anche del fatto che partivamo già da un numero esagerato di partite. Per questo dobbiamo essere pronti a fare questi ragionamenti”.