L'AIA, in una nota ufficiale, ha comunicato le dismissioni e le promozioni all'interno della CAN di Serie A e B per la stagione 2026/27. Gli arbitri promossi dalla CAN di C sono Mattia Drigo (sezione di Portogruaro), Alberto Poli (di Verona), Marco Di Loreto (di Terni), Edoardo Manedo Mazzoni (di Prato) e Dario Madonia (di Palermo). Cinque le promozioni, altrettante le dismissioni. Si tratta di Rosario Abisso (sezione di Palermo),Marco Piccinini (di Forlì) e Ivano Pezzuto (di Lecce) per limite di permanenza nel ruolo e di Federico Dionisi (de L'Aquila) e Luca Massimi (di Termoli) per motivate valutazioni tecniche. In merito ai VMO, "Video Match Official", sono arrivate le dismissioni per Gualtieri, Monaldi, Serra e Prenna per "valutazioni tecniche". Stessa decisione anche per Nasca, dismesso però per "limite di permanenza nel ruolo".