Abodi: “Diritti TV, favorevole a contratti più lunghi. No a proroghe”

"Cosi come ho più volte confermato al presidente della Lega calcio di A, Lorenzo Casini, e al presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, alcune delle proposte fatte al senato facevano parte di un pacchetto di norme del governo dedicato alla competitività del sistema calcistico italiano”. Intervistato dall’ANSA, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha fatto il punto sugli emendamenti al decreto Aiuti-quater per venire incontro al mondo del calcio: "Sono favorevole alla estensione da tre a cinque anni dei contratti con i licenziatari televisivi per i diritti tv domestici, ho chiesto però una riformulazione del testo proposto che prevedeva, secondo me inopportunamente, una proroga di due anni sui contratti in essere. Sono favorevole anche ad una norma relativa all’inasprimento delle azioni di contrasto alla pirateria con l’obiettivo di fronteggiare in modo più efficace e tempestivo questo fenomeno criminale che, peraltro, sottrae rilevanti risorse finanziarie utili alla serie A e attraverso la mutualità, al resto del sistema calcistico”.