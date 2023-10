Scommesse, Abodi: “Abbiamo mandato a casa Zaniolo e Tonali per loro tutela”

Il ministro dello Sport sulla vicenda che vede protagonisti i due giocatori: Su Fagioli era già emerso qualcosa, sugli altri abbiamo appreso in questa giornata"

Redazione

È scoppiato un vero e proprio polverone sul calcio scommesse. Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona che ha tirato in ballo anche Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, i due hanno lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano dopo che la Procura della Repubblica di Torino gli ha notificato atti di indagine ai calciatori. Dal Festival dello Sport di Trento, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha fatto luce sulla vicenda: "C'è una partita ancor più decisiva, rispetto a quella che ci attende sul campo, che è quella della correttezza dei comportamenti. Tenendo conto che non è un problema calcistico ma una patologia sociale, perché la ludopatia questo è. E' opportuna la scelta di mandare a casa i ragazzi, anche per loro tutela".

"Questo è un fenomeno che evidentemente non abbiamo sottovalutato, ma forse non abbiamo saputo interpretare in profondità. Fermo il fatto che ci dobbiamo adeguare a quelle che sono le attività investigative che verranno svolte. Su Fagioli era già emerso qualcosa, sugli altri abbiamo appreso in questa giornata. Non c'è solo il rispetto per il lavoro che è stato fatto, ma anche la necessità di comprendere la dimensione del fenomeno".

"Io ricordo l'esperienza che ho avuto nei 7 anni di presidenza di B. Dal 2010 al 2017 per ogni stagione abbiamo fatto attività in tutti gli spogliatoi per le prime squadre e settori giovanili per spiegare i rischi di match fixing e ludopatia collegata alle scommesse. Non bisogna voltarsi dall'altra parte e comprendere il fenomeno sociale. Sapremo affrontarlo insieme anche con qualche scelta dolorosa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.