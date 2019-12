Zubiria: “Florenzi mal interpretato, stasera farà un discorso emotivo da vero capitano”

La Roma affronterà il Gent ai sedicesimi di finale d‘Europa League. Un sorteggio impegnativo, con il Global Sport Officer dei giallorossi Manolo Zubiria che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’esito dell’urna di Nyon. Queste le sue parole:

L’avete presa piuttosto bene.

Devo dire che tutte le squade presenti quest’oggi sono forti. Eravamo pronti per qualsiasi avversario e vogliamo andare fino in fondo in questa competizione. Siamo pronti per le due sfide con il Gent.

Poteva andare peggio.

Penso che tutte le squadre fossero preoccupate di prendere la Roma ai sedicesimi. E’ andata bene, è una squadra alla nostra portata.

Qual è l’obbiettivo per la Roma?

Ci siamo prefissati l’obiettivo di andare fino in fondo. E’ uno dei principali obietivi della stagione e lavoriamo per questo.

Importante l’esperienza di Fonseca in questa competizione.

Sì assolutamente, lo si vede guardando al passato come è andato nelle coppe. Il mister ha gestito bene queste sei partite. L’obiettivo è chiaro, eravamo pronti per qualsiasi squadra, non abbiamo paura di nessuno.

La Roma è strutturata per fare un bel percorso.

Assolutamente. Siamo tutti d’accordo su questo. Noi e l’Inter dobbiamo andare il più avanti possibile in questa competizione. Come si vede dalle nostre prestazioni abbiamo voglia di vincere.

Fonseca ha ricompattato la Roma nelle difficolà. Paradossalmente vi distraete di più con le piccole.

No assolutamente. Il merito va al mister che nelle difficoltà e con gli infortuni è riuscito a gestire bene le situazione. Pareggiare a San Siro con l’Inter e vincere a Istanbul testimonia il suo lavoro. Abbiamo ambizione e tanta voglia di andare avanti in questo torneo.

Florenzi che discorso farà questa sera?

No, è stato mal interpretato ieri. E’ stato con noi a fare un discorso di Natale per il settore giovanile, per le famiglie e i piccoli campioni che abbiamo. Mi aspetto un discorso emotivo da vero campione e capitano questa sera.