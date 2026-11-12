Pisilli guarderà Italia-Francia dalla tribuna. Il ct Mancini, infatti, ha deciso di non inserirlo tra i convocati per la sfida di oggi. Un' esclusione che frena il ritorno del centrocampista giallorosso tra i grandi. Niccolò è rientrato nel giro della Nazionale maggiore dopo aver dato il proprio contributo alla qualificazione dell'Under 21 al prossimo Europeo. Ma questa volta gli tocca soltanto da spettatore. Con lui, in tribuna, anche Cissé e Liberali. Destinazione diversa, invece, per Ghilardi. Il difensore della Roma, già convocato nella scorsa sosta, è stato confermato da Mancini e potrebbe trovare spazio contro la Francia di Zidane. Difficile immaginarlo dal primo minuto, ma Daniele rappresenta una carta in più da giocarsi a partita in corso.