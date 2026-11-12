La trasferta di Manchester presenta il conto alla Roma anche fuori dal campo. A poco più di una settimana dagli episodi che hanno coinvolto alcuni tifosi giallorossi prima e dopo la sfida con lo United, è arrivata la decisione della Uefa: 20mila euro di multa e una seconda sanzione che potrebbe pesare sulle prossime trasferte europee. La Commissione Disciplinare ha disposto una limitazione parziale della vendita dei biglietti per il settore ospiti in una partita fuori casa nelle competizioni Uefa. Nel dettaglio, la quota riservata ai tifosi ospiti verrebbe dimezzata: dal 5% al 2,5% della capienza dello stadio avversario. Una riduzione che lascerebbe fuori una parte dei sostenitori romanisti. Ma per ora non scatterà.

La Uefa ha infatti sospeso questa seconda sanzione per due anni, a partire dalla data del provvedimento. In sostanza, la Roma potrà contare sulla normale disponibilità di biglietti per le trasferte europee, a meno che nel periodo di sospensione non si verifichino nuovi episodi. Nessuna conseguenza, dunque, per la prossima partita contro il PSG al Parco dei Principi. La vendita dei tagliandi proseguirà regolarmente e la sanzione Uefa non si somma alle limitazioni già stabilite dalle autorità francesi per motivi di ordine pubblico. Per Parigi resta confermata la quota di biglietti prevista.