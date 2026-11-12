L’oro della Roma è diviso in più parti. E Gasp, stavolta, ha l’ultima parola. Una fortuna, o forse una piccola sfortuna: poter contare su una rosa di qualità. Quella che per anni è mancata e che ora abbonda. Sulla trequarti i giallorossi hanno tre giocatori capaci di accendere la partita. Dybala, Soulé, Mora. Un terzetto da favola, pronto a innescare i gol di Malen. All’inizio non c’erano problemi di gestione. Mora doveva adattarsi e Gasp aveva puntato sulla coppia già collaudata. Poi tutto è cambiato. L’infortunio di Dybala ha mischiato le carte: Soulé è diventato l’asso, Mora il jolly a cui Gasp non può rinunciare. Ora Dybala è tornato e contro il Parma punta a giocare. Il dilemma è servito. Un dilemma dolce, di quelli che ogni allenatore vorrebbe avere. Come si fa a scegliere? E soprattutto: chi lasciare fuori? La risposta, forse, è meno complicata di quanto sembri.

Mora, il jolly di cui Gasp non può fare a meno: cosa dà alla Roma che Dybala e Soulé non hanno

La risposta si trova nei dati. Nelle letture della partita, quelle che permettono a Gasp di intervenire quando serve. Mora ha una caratteristica che Soulé non ha. E che nemmeno Dybala mette in pratica allo stesso modo: il recupero palla nella trequarti avversaria. Il portoghese ne porta a casa 2,3 a partita. Nessuno, nella Roma, fa come lui. Sembra un dettaglio. Ma solo se non ti chiami Gasperini. Nel calcio totale del tecnico di Grugliasco il pressing è tutto: il motore che fa girare la squadra a pieni giri. E Mora lo tiene alto. Allontana gli avversari dalla propria metà e crea occasioni nella loro. È piccolo di statura, ma ha un talento smisurato. Non solo con il pallone tra i piedi. Gasp se n’è accorto. Quattro gol e due assist contano, certo. Ma forse più delle reti, il tecnico guarda altro: per fare il suo gioco servono interpreti perfetti. E Mora, oggi, lo è. Anche se non è l’esterno tanto voluto da Gasperini.

Dybala torna, ma Mora non arretra: a Parma Gasp ha già una certezza

, il dilemma potrebbe anche non esserci.tornerà a ridosso della partita e potrebbe aver bisogno di qualche giorno per smaltire le fatiche con la Nazionale. A quel punto sarebbea partire dal primo minuto, al fianco di Mora e alle spalle di. Ma c'è un altro aspetto da considerare: le condizioni di Paulo. L'argentino è tornato da poco a lavorare con il gruppo e avrà bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione., però, non ha mai nascosto quanto punti su di lui. E difficilmente rinuncerà a dargli spazio appena possibile. Per questo, al Tardini, l'unico vero punto fermo sulla trequarti potrebbe essere proprio. Il portoghese si è preso il suo spazio e, almeno per una partita, sembra destinato a non lasciarlo. Continuerà a interpretare alla lettera le richieste del tecnico, con quella capacità di aggredire, recuperare palloni e accendere la manovra che lo ha reso così prezioso. Il resto si vedrà. Perché adessoha un problema che aaspettavano da tempo: scegliere tra troppi giocatori di qualità. E se questo è un problema, allora è decisamente uno di quelli che ogni allenatore vorrebbe avere.