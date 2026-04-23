"Ha le caratteristiche giuste per noi, non ne avevamo uno così. Il classico giocatore che se ha spazi diventa pericoloso, anche nello stretto salta l’uomo e crea scompiglio", lo aveva presentato così Gian Piero Gasperini nel post-gara di Roma-Cagliari, sfida in cui Zaragoza aveva debuttato in maglia giallorossa subentrando al 57'. Ora, però, Bryan è finito ai margini: lo spagnolo è stato escluso dalle rotazioni e, dopo la titolarità contro il Napoli (con assist a referto per il momentaneo 1-0 di Malen), ha disputato appena 57' in campionato restando in panchina nelle ultime sei gare. Ora, con Pellegrini infortunato e il giovane Venturino spesso subentrante, Gasp gli preferisce addirittura El Shaarawy, che tra poche settimane saluterà definitivamente la Roma. Già il 4 aprile il tecnico giallorosso si era espresso così sullo spagnolo, vero e proprio flop del mercato invernale: "Mi aspettavo di più, ha avuto qualche difficoltà ma a gennaio non è facile e speriamo che nel momento decisivo possa portare quello che pensavamo e crediamo possa dare". Detto, ma non fatto. L’ultima presenza di Zaragoza infatti risale al 1° marzo contro la Juventus e, come riferito da Il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso gli contesta l’indisciplina tattica: l’ex Celta Vigo non è ancora entrato del tutto negli schemi della squadra, che ha meccanismi collaudati e non può permettersi il tempo degli inserimenti dei nuovi in una fase così delicata della stagione. Per Zaragoza, ad ogni modo, le valigie sono già pronte.
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forzaroma news as roma Zaragoza, il flop del mercato invernale. Gasp lo esclude per “indisciplina tattica”
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Zaragoza, il flop del mercato invernale. Gasp lo esclude per “indisciplina tattica”
L'ex Celta Vigo, la cui ultima presenza in campionato risale al 1° marzo contro la Juventus, non è ancora entrato del tutto negli schemi della squadra
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