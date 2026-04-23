Zaragoza, il flop del mercato invernale. Gasp lo esclude per “indisciplina tattica”

"Ha le caratteristiche giuste per noi, non ne avevamo uno così. Il classico giocatore che se ha spazi diventa pericoloso, anche nello stretto salta l’uomo e crea scompiglio", lo aveva presentato così Gian Piero Gasperini nel post-gara di Roma-Cagliari, sfida in cui Zaragoza aveva debuttato in maglia giallorossa subentrando al 57'. Ora, però, Bryan è finito ai margini: lo spagnolo è stato escluso dalle rotazioni e, dopo la titolarità contro il Napoli (con assist a referto per il momentaneo 1-0 di Malen), ha disputato appena 57' in campionato restando in panchina nelle ultime sei gare. Ora, con Pellegrini infortunato e il giovane Venturino spesso subentrante, Gasp gli preferisce addirittura El Shaarawy, che tra poche settimane saluterà definitivamente la Roma. Già il 4 aprile il tecnico giallorosso si era espresso così sullo spagnolo, vero e proprio flop del mercato invernale: "Mi aspettavo di più, ha avuto qualche difficoltà ma a gennaio non è facile e speriamo che nel momento decisivo possa portare quello che pensavamo e crediamo possa dare". Detto, ma non fatto. L’ultima presenza di Zaragoza infatti risale al 1° marzo contro la Juventus e, come riferito da Il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso gli contesta l’indisciplina tattica: l’ex Celta Vigo non è ancora entrato del tutto negli schemi della squadra, che ha meccanismi collaudati e non può permettersi il tempo degli inserimenti dei nuovi in una fase così delicata della stagione. Per Zaragoza, ad ogni modo, le valigie sono già pronte.