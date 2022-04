Zaniolo verso il forfait a Bodo. Grave infortunio per Florenzi: domani si opera

Il numero 22 dovrebbe tornare contro la Salernitana. Mourinho si racconta: "Lo sport è crudele, gli errori si pagano. Ora voglio vincere per i tifosi". Norys nuovo responsabile dei ricavi

Giovedì in Norvegia la Roma scenderà in campo per la sfida di quarti di finale di Conference League - match visibile in chiaro - ce sarà arbitrata dall'olandese Serdar Gözübüyük. Sarà ovviamente il remake della doppia sfida già vista ai gironi che aveva lanciato il Bodo, con protagonista anche Sampsted: "Sarà sicuramente interessante giocare ancora contro la Roma. Dopo il 6-1 ho visto i loro giocatori frustrati, suppongo che sia stato un grande shock per loro", ha detto il terzino. Anche l'esterno Ola Solbakken è stato per certi versi imprendibile addirittura con una doppietta nelle sue partite contro i giallorossi: "Sarebbe pronto per la Roma, può essere interessante per Mourinho", l'opinione dell'ex ct della Norvegia under 21 Tor Ole Skullerud.