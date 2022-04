Un futuro Special, Mourinho ha deciso: Micki e Cristante sono indispensabili

Un biennale per l'armeno in scadenza, un triennale per l'azzurro: la Roma apre

José Mourinho ha deciso: Henrikh Mkhitaryan e Bryan Cristante faranno parte della Roma del prossimo anno, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. La rivoluzione che riguarderà il centrocampo non li coinvolgerà, rinnovi permettendo. L'armeno deve ancora firmare, mentre per Cristante non è stata neppure intavolato una trattativa. Non è in scadenza (anzi, ha un accordo fino al 2024) ma piace all'estero (Siviglia) e in Italia, con Juventus e Milan alla finestra. Ma la volontà del giocatore coincide con quella di Mourinho: restare. In Serie A Mou non ne fa praticamente mai a meno, visto che è il quarto di tutta la rosa tra i calciatori di movimento come minuti di utilizzo. Magari qualcuno pensava che con l'arrivo di Oliveira a centrocampo avrebbe giocato meno invece a far posto al portoghese è stato Veretout. Da quando l'ex Porto è a Trigoria, infatti, Cristante ha saltato solo una partita dall'inizio da titolare (dove peraltro entra al 70' e fa gol contro il Sassuolo). Altro giocatore imprescindibile è Mkhitaryan che ha ovviamente una situazione più urgente dal punto di vista contrattuale. Pinto e Mourinho vogliono blindarlo prima con un biennale. Mourinho, arretrando il raggio d'azione, non solo gli sta allungando la carriera, ma lo ha reso quel regista che alla Roma manca e da cui passano tutti i palloni.