Rooney: “Con Mourinho allo United molta distanza tra prima squadra e accademia”

L'esperienza dello Special One ai Red Devils fa parlare ancora il campione inglese

L'esperienza di José Mourinho al Manchester United è finita da quasi quattro anni, e non nel migliore dei modi. Nonostante con lo Special One, i Red Devils siano riusciti a conquistare una Europa League e una Coppa di Lega (con questa ha eguagliato il record di vittorie di sir Alex Ferguson e Pep Guardiola), la sua avventura non è valutata molto positivamente.