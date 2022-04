Zaniolo, mai dire Bodo: quasi certo il secondo forfait in Norvegia

Dopo aver saltato la sfida del girone Nicolò difficilmente ci sarà nei quarti. Possibile il suo ritorno con la Salernitana. Ancora in dubbio Veretout

Il Polo Nord può attendere, Torino pure. Così come nella drammatica partita d’andata del girone Nicolò Zaniolo salterà quasi sicuramente la trasferta col Bodo in Norvegia vista anche l'assenza in gruppo nell'allenamento mattutino. L’imprecisato problema muscolare riscontrato al ritorno dalla Nazionale lo terrà fuori anche nei quarti di Conference League a meno di clamorosi ripensamenti. Il numero 22 non giocherà sul sintetico norvegese e resterà a Roma per provare a recuperare per la gara contro la Salernitana di domenica quando, vista l’assenza di Pellegrini per squalifica, potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Condizionale d’obbligo viste l’esclusione al derby e alcuni comportamenti non in linea col processo di crescita mentale che sta scuotendo (in senso positivo) la Roma di Mourinho. Intanto si intensificano le voci sull'interessamento della Juventus, ma fin qui non si registrano proposte indirizzate a Trigoria dove il cartellino del giocatore è comunque valutato non meno di 60-70 milioni. Un po’ di dolore, ma ci sarà come sempre invece Tammy Abraham dopo la contusione alla spalla rimediata a Genova. Ancora in dubbio Jordan Veretout assente anche contro la Sampdoria.