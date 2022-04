Bodo-Roma, le probabili formazioni di Knutsen e Mourinho

I giallorossi preparano la rivincita contro i norvegesi

Il destino ha dato una seconda possibilità alla Roma, almeno contro il Bodo/Glimt. La partita che rimarrà nella storia di José Mourinho, quella di ottobre, persa in Norvegia per 6-1 dai giallorossi, giovedì potrà essere vendicata. Il 7 aprile alle ore 21, infatti, andrà nuovamente in scena per i quarti di finale di Conference League. Probabilmente senza Nicolò Zaniolo, ancora indisponibile. Ecco le probabili formazioni.